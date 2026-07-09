Dieser soziale Graben beim Kühlen muss weg. Politikerinnen und Politiker in der Schweiz müssen das endlich ernst nehmen. Und nicht nur nach Klimaanlagen für alle schreien, wenn es gerade opportun ist. Sondern die Anpassung an den Klimawandel aus der Perspektive der Vulnerablen in unserer Gesellschaft denken. Konkrete, schnelle Lösungen für sie liefern. Und herausfinden, was es braucht, damit sich diese Ungleichheiten mit fortschreitendem Klimawandel nicht noch vergrössern.