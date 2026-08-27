Klimaforscherin macht Mut
«Wir können alle etwas gegen den Klimawandel tun»
Einzelne können das Klima nicht retten? Es ist eh zu spät? Aber China …? ETH-Professorin Sonia Seneviratne sagt, was sie von diesen Argumenten hält und wie sich die Erdöl-Propaganda in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
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Sonia Seneviratne, ist Ihnen nach diesem Extremsommer manchmal mulmig zumute?
Ja, ständig. Die Hitze, die extreme Trockenheit – das ist genau das, was wir mit der menschengemachten Klimaerwärmung erwarten. Ein mulmiges Gefühl bekomme ich, weil ich weiss, dass es eigentlich noch viel schlimmer werden könnte.
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