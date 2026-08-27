Sonia Seneviratne, ist Ihnen nach diesem Extremsommer manchmal mulmig zumute?

Ja, ständig. Die Hitze, die extreme Trockenheit – das ist genau das, was wir mit der menschengemachten Klimaerwärmung erwarten. Ein mulmiges Gefühl bekomme ich, weil ich weiss, dass es eigentlich noch viel schlimmer werden könnte.