Das Interesse am Thema ist gross. Über ihre nächsten Ziele sind sich die beiden Gründerinnen indes noch nicht ganz einig. Bettina Walch möchte am liebsten ein Asphaltknackerinnen-Netz in der ganzen Schweiz aufbauen, Isabella Sedivy zuerst in der Stadt Zürich grössere Flächen angehen. Doch der Weg ist eigentlich egal. Wichtig ist beiden, so viele Asphaltflächen wie möglich zu knacken – zugunsten der Natur und der Lebensqualität der Menschen.