In Melchsee-Frutt verbringt sie schon den sechsten Sommer. Für sechs Wochen tauscht sie ihre 1,5-Zimmer-Wohnung in Zürich gegen eine noch kleinere Bleibe in den Bergen – zwei Wohncontainer auf 2100 Meter Höhe, die Lörcher mit einer Kollegin teilt. In einem steht ein Kajütenbett, im anderen befinden sich ein Pult und ein portabler Gasherd. Daneben: ein paar Gewürze, der Teekocher, Kaffeepulver. Draussen: ein Toitoi-WC. «Wir haben wenig Strom, tragen das Wasser selbst rauf und duschen manchmal zwei Wochen nicht. Wenn es regnet, wird es furchtbar eng. Dann starren wir stundenlang in die graue Suppe und bewegen uns kaum.» Doch Franziska Lörcher vermisst wenig. «Glace vielleicht – und frische Gipfeli.»