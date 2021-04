Nur rohes Fleisch, Fisch und warme Lebensmittel haben in Bienenwachstüchern nichts zu suchen. Alles andere bleibt lange frisch, da Harz und Wachs antibakteriell wirken. Vor allem aber sind Bienenwachstücher eine nachhaltige Alternative zu Klarsicht- und Alufolie. Man kann sie mit kaltem Wasser und milder Seife waschen und wieder brauchen. So fällt weniger Abfall an, und für die Produktion werden weniger Ressourcen verbraucht.



«Wenn man sein Essen in Bienenwachstücher packt, rettet man natürlich nicht die Welt», relativiert Anna Durisch. «Aber auch viele kleinere Schritte können etwas bewirken.»