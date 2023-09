Man arbeitet in Teams, denn für mehr als drei Männer gleichzeitig ist in der engen Höhle kein Platz. Einer gräbt vorne mit Motorsäge oder Pickel den Tunnel weiter ins Eis hinein. Einer schaufelt dahinter das Eis in den Abflusskanal. Der Dritte arbeitet den anderen zu. Einen Monat dauerte es in der Regel, bis wir die 100 Meter lange Höhle in den Rhonegletscher getrieben hatten. Dann kamen die Touristen.