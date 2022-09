Inzwischen läuft es weit weg von der Hütte ab. Da muss man kreativ werden, um es auffangen zu können. Die letzten Jahre haben wir mit einer riesigen Plane direkt am Gletscherrand das Schmelz- und Regenwasser gesammelt. Doch in den letzten Sommern regnete es so wenig, da half auch die Plane nicht mehr.