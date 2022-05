Meliorationen sollen das ändern. Vereinfacht gesagt läuft das so ab: Die vielen winzigen Parzellen kommen in einen Topf und werden neu verteilt. Ein kleines Stück geht an die öffentliche Hand. Der grosse Rest an die Bauern. Und zwar so, dass jeder nun tatsächlich nur noch wenige grosse, zusammenhängende Parzellen besitzt. Das erleichtert ihnen die Arbeit schon mal sehr, was auch das Ziel von Meliorationen ist: die Landwirtschaft profitabler zu machen. Meistens werden für die Bauern gleich noch neue Strassen gebaut und Rohre in die Erde eingelassen, um feuchte Wiesen trockenzulegen.