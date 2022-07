Mitte Mai berichtete der Beobachter, wie die von Bund und Kantonen mit viel Geld subventionierten Gesamtmeliorationen in der Landwirtschaft die Biodiversität zerstören Melioration vs. Artenvielfalt Die ewige Zweite . Das müsste nicht sein. Längst besagt ein Gesetz, dass jede dieser Bodenveränderungen zur Vereinfachung der Bewirtschaftung die natürliche Vielfalt nicht nur schützen, sondern sogar fördern muss. Es ist jedoch so vage formuliert, dass es leicht zu umgehen ist.