Zu Beginn der Covid-Pandemie ging in den sozialen Netzwerken ein Bild viral. Es zeigte Delfine, die quietschfidel aus Venedigs Canal Grande flipperten. Dazu der Text: Nature is healing – die Natur verheilt. Kernaussage der Fotomontage: Wenn der Mensch im Lockdown sitzt, kehrt das echte Leben in die Kapillaren unseres kaputtgeteerten Planeten zurück.