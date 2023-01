Gartenvögel geben Krankheiten an eine seltenere Vogelart weiter, darauf weist eine letztes Jahr publizierte Studie unter der Leitung der Vogelwarte Sempach hin. Im März 2019 wurden in der Nähe einer Winterfütterungsstelle in Arosa GR mehr als 20 tote Schneesperlinge gefunden. Die Art ist mit 6000 bis 9000 Brutpaaren in der Schweiz nicht selten, aber auf der Roten Liste und gilt als potenziell gefährdet. Denn der Schneesperling ist ein Kältespezialist. Er lebt in felsigen Bergregionen, und es ist nicht klar, wie gut er mit der Klimaerwärmung zurechtkommen Verlust von Biodiversität «Stirbt eine Art aus, droht eine Kettenreaktion» wird.