Jedes Mal, wenn wir etwas lernen?

Im Prinzip ja. Nehmen wir das Velofahren. Woher wissen die 1000 Billionen Synapsen in unserem Hirn, wie sie die rund 700 Muskeln in unserem Körper so koordinieren müssen, dass wir in die Pedale treten und gleichzeitig das Gleichgewicht kontrollieren können? Die neuronalen Netzwerke müssen ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Die Zufallskomponente in den Synapsen stellt zu Beginn eine zufällige Aktivität zur Verfügung, um den Lernprozess zu starten. Je nach Aktivität verändern sich die Synapsen daraufhin. Nervenzellen, die während einer bestimmten Aktivität gleichzeitig aktiv sind, verstärken die Synapsen zwischen ihnen. Je öfter ich Velo fahre, desto grösser werden die Zellensembles, die koordiniert aktiv sind. Dabei zeigt sich: Grosse Zellensembles bieten Stabilität, kleine Zellensembles Flexibilität und Kreativität.