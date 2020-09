«Ob positiv oder negativ: Unsere Lebenserfahrungen können sich in unserem Körper und unserem Geist festsetzen. Darüber hinaus können sie sich auch auf unsere Kinder und Enkel auswirken – durch das biologische Erbe, das wir in unseren Keimzellen übertragen», schreibt Mansuy. Ihre Position gründet zum einen auf Bevölkerungsstudien. Im Winter 1944/45 gab es in den Niederlanden eine verheerende Hungersnot. Später zeigte sich, dass Kinder von Müttern, die in dieser Zeit schwanger waren, als Erwachsene ein erhöhtes Risiko hatten, fettleibig zu werden und Herzkranzgefässerkrankungen zu entwickeln. Sogar für die Enkel bestand ein erhöhtes Risiko. «Was unsere Eltern essen, hat einen Einfluss auf das Epigenom – auf unseres und wahrscheinlich auch auf das unserer Kinder», folgert Mansuy.