Das sei nicht ganz richtig, sagt der 60-Jährige. Er holt eines der Plastikgehege aus seinem Stall. Die Tiere leben aufeinandergestapelt in Boxen, die aussehen wie die Abräumstationen in Kantinen. Über einen Lautsprecher läuft Radio Swiss Jazz. Shmerling packt eine der schwarzen Mäuse, eine Black Six, am Schwanz und zieht sie heraus. Die anderen verstecken sich im Häuschen unter der Streu. «Sind ein bisschen dumm», meint er. Ratten hätten mehr zu bieten.