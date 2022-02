Fremde Pflanzen, aufgeheizte Städte – was tun?

4 innovative Ideen gegen die Folgen des Klimawandels in der Schweiz

Lesezeit: 13 Minuten

Der Klimawandel verändert die Schweiz. Forscher tüfteln an Lösungen, wie wir besser damit fertigwerden. Wir haben uns vier Projekte im Tessin, in Bern, im Wallis und in Freiburg näher angeschaut.