Es ist der Sommer, in dem landauf, landab Bäche abgefischt werden, weil das wenige Wasser, das darin noch fliesst, zu warm ist. Es ist der Sommer, in dem der Schweizerische Alpenclub Tipps veröffentlicht, wie sich in den SAC-Hütten Wasser sparen lässt («In der Hütte ist, wie zu Hause, sparsam mit dem kostbaren Nass umzugehen. Also etwa bei der Katzenwäsche.»). Es ist der Sommer, in dem Gemeinden verbieten, den Rasen zu wässern oder den Swimmingpool zu füllen. Es ist der Sommer, in dem dem Land bewusst wird, dass das «Wasserschloss Schweiz», auf das man sich so lange verlassen hat, möglicherweise endlich ist.