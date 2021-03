«Unsere Generation hat profitiert, sie konnte nicht genug von allem haben. Ich fühle mich verantwortlich», sagt Rosmarie Wydler-Wälti. Sie ist eine von mehr als 1800 Frauen im Verein Klimaseniorinnen.



Gemeinsam fordern sie einen besseren Klimaschutz beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg ein. Ältere Frauen würden besonders unter klimabedingten Hitzewellen leiden und seien einem erhöhten Sterberisiko ausgesetzt, argumentieren sie in ihrer Eingabe, die in 139 Fussnoten auf Studien, Gerichtsurteile und Angaben von Bundesämtern verweist.



Sie berufen sich auf die Verfassung und die Menschenrechte und verlangen, dass der Staat seine Fürsorgepflicht seinen Bürgerinnen gegenüber wahrnimmt und sie vor den Folgen des Klimawandels schützt.