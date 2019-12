Wie viel Plastik hat es in der Luft?

An sehr abgelegenen Orten, etwa in der Arktis oder in den Alpen, fanden wir in einem Liter Wasser bis zu 14000 Partikel. An einer Landstrasse in Bayern aber mehr als das Zehnfache, was schon ziemlich viel ist. Das erklären wir uns auch mit dem Reifenabrieb der Autos.