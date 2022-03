Verliebte tun es am Hochzeitstag, Hipster mit dem Kauf einer Zipfelmütze: Bäume pflanzen. Beides verspricht Nachhaltigkeit – in der Beziehung und für den Planeten. Doch wie nützlich fürs Klima sind diese privaten Aktionen wirklich? Ein Ende Februar erschienener Uno-Bericht kommt zum Schluss: Es ist relativ kompliziert.



In ihrer 4000 Seiten umfassenden Analyse schreiben die Forscherinnen und Forscher, dass die Weltgemeinschaft der Atmosphäre Milliarden Tonnen Treibhausgase entziehen müsse. Hier kommen die Bäume ins Spiel. Im Schnitt bindet ein Exemplar etwa zehn Kilogramm CO 2 pro Jahr.



Um mit Bäumen grosse Mengen an CO 2 aus der Atmosphäre zu saugen, braucht es viel Platz. Land, das für die Nahrungsmittelproduktion oder als Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren ginge. Eine Studie errechnete, dass die benötigte Aufforstung, um eine Erwärmung um zwei Grad zu verhindern, die Verdrängung von mehr europäischen Vogelarten bedeuten könnte als ein Temperaturanstieg um vier Grad als Folge des Klimawandels.