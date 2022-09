Auch für Pepe, den Abfalljäger mit Schnauze, ist die Abfallsuche nicht ganz ungefährlich. «Er hat sich auch schon an Scherben verletzt, als er beim normalen Spazieren in einem Bach auf eine zerbrochene Flasche stand», sagt Esther Baumgartner. Am Strand in den Ferien sei er mal mit einer Qualle angerannt gekommen und habe sich den Gaumen verbrannt. Deshalb seien ihre Kommandos so wichtig: «Ich lasse ihn nichts holen, was ihm gefährlich werden könnte.» Manchmal schleppe er aber von sich aus Sachen an, ausser Dienst sozusagen. Typisch Labrador, sagt die Hundehalterin. Die Rasse wurde zum Apportieren bei der Jagd gezüchtet.