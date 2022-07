Spätestens ab Bilten führt der Fridliweg am Industriegebiet entlang. Und zwar an der Hinterseite. Was von vorn schon mässig attraktiv ist, ist hinten nicht hübscher. Es ist nicht mehr ganz so weit her mit peinlich geputzter Swissness. Auch mal Abfall, Unschönes. Allerdings ist auch der fein säuberlich geschichtet, geordnet, gehäuft.