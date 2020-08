Kein Land ist mit der CO2-Speicherung im Meer so weit wie Norwegen. Und niemand fördert die Technologie so stark. Bereits 2024 will ein Konsortium aus den Ölfirmen Equinor, Shell und Total die ersten Lager für ausländisches CO2 eröffnen. «Wir sind in intensivem Kontakt mit den Norwegern», sagt VBSA-Geschäftsführer Quartier.