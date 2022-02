Genug Alternativen

Der Bund will nun handeln. Denn auch beim Bundesamt für Umwelt geht man davon aus, dass sich Hobbygärtnerinnen und -gärtner oft nicht an die Anwendungsvorschriften halten, womit sie der Umwelt und sich selbst unnötig schaden. So zeigte eine Studie, dass viele Private Herbizide auf Strassen, Wegen und Plätzen einsetzen, obwohl das seit langem verboten ist.