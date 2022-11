Die Berechnungen basieren primär auf Selbstdeklarationen der Energiekonzerne. Sie haben jene Projekte gepusht, die für sie am rentabelsten sind. Kleinere Bauten, die seit Jahren bewilligt wären, wurden gar nicht berücksichtigt (etwa das Pumpspeicherwerk Grimsel 3) oder als zweitrangig aufgeführt (der Pumpspeicher Lago Bianco).

Zur Beurteilung der Projekte wurden fünf Varianten ausgearbeitet. Benutzt wurde jene Variante, bei der die von den Energiekonzernen favorisierten Grossprojekte am besten abschnitten. Das war nur möglich, weil die ursprünglich gewählte Methode kurz vor Ende der Abklärungen radikal verändert wurde. Namhafte Fachleute wie Bernhard Wehrli, langjähriges Direktionsmitglied des ETH-Wasserforschungsinstituts Eawag, sprechen deshalb von einem «vermasselten Verfahren» (siehe «Mit welchen Tricks die Liste der 15 Stauseen zusammenkam» Mit allen Wassern gewaschen Mit welchen Tricks die Liste der 15 geplanten Stauseen zusammenkam ).

). Der Methodenbeschrieb wurde erst drei Monate nach Publikation der Ergebnisse verfasst. Kein Amt und auch keine mitarbeitende Person wollte das umstrittene Dokument unterzeichnen – ein unüblicher Vorgang in Bundesbern.

Das alles wollte Sommarugas BFE unter dem Deckel halten. An der vom Beobachter angestrengten Schlichtungsverhandlung beriefen sich beide Juristen des BFE auf sogenannte Vertraulichkeits-Abmachungen mit den Energiekonzernen. Nur so liessen sich deren Geschäftsgeheimnisse schützen. Ein eigenartiges Argument, denn am Runden Tisch sassen mehrere Konkurrenten und hatten Zugang zu den Informationen. An der Schlichtungsverhandlung konnte das BFE auch nichts Schriftliches vorweisen, das seine Behauptung gestützt hätte: weder eine Vereinbarung noch ein Protokoll oder eine E-Mail.