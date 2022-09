Australien als Vorbild

Dass es auch anders geht, zeigt Australien seit über zehn Jahren. «Bewilligungen kann man dort als Fachbetrieb auf Knopfdruck per App einholen», weiss Florian Häberli, der mehrere Jahre in der dortigen Solarbranche gearbeitet hat. Auch er ist am Anschlag. Ein Treffen mit ihm ist nur am Wochenende möglich. Er projektiert Solaranlagen für einen der grossen Anbieter in der Schweiz. Und ärgert sich über ungenügende Softwarelösungen, über die föderalistische Bürokratie und deren uneinheitliche Prozesse.