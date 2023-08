Doch nun ist Bewegung in die Sache gekommen: wegen schärferer Gesetze und unverhofft hoher Energiepreise. Viele Kantone haben das Ruder herumgerissen. Dank Fördergeldern in Milliardenhöhe ist der Staat selbst mit schärferen Vorschriften willkommen in den hiesigen Heizkellern. Wärmepumpen sind gefragt wie nie. Das macht Hoffnung.