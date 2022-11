5. Schweizer Banken und Unternehmen heizen die Kohleproduktion an

Bereits auf der letzten Weltklimakonferenz in Glasgow wurde das Ziel formuliert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. Der damalige Präsident der Konferenz, Alok Sharma, sagte sogar, das Ende der Kohle sei in Sicht. Die Schweiz begrüsste die weltweite Stossrichtung. Aus gutem Grund: Kohle ist die am stärksten verschmutzende Energiequelle. Sie ist für über 40 Prozent des Anstiegs der CO2-Emissionen verantwortlich. Dennoch wächst die umweltschädliche Industrie weiter an.