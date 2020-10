Im 19. Jahrhundert war der Hirsch ausgerottet, heute leben in der Schweiz rund 40'000 Tiere. Dazu kommen 140'000 Rehe und 90'000 Gämsen. Auf ihrem Speisezettel stehen auch Bäumchen mit zarten Trieben, Knospen und Blättern. Besonders beliebt sind ausgerechnet jene Bäume, die dem Klimawandel am besten trotzen. Wenn sie zu stark verbissen werden, fehlt dem Wald die nächste Generation. Weil Zäune oder Vergällungsmittel an Trieben nur punktuell nützen, braucht es vermehrt teure Verbauungen und Steinschlagnetze (der Beobachter berichtete).