Mia schämt sich dafür, dass die Eltern kein Geld haben, und möchte nicht, dass im Handballclub jemand davon weiss. In ihrer Verzweiflung wenden sich die Rohrers mit einem Gesuch an SOS Beobachter. Die Stiftung bezahlt das Trikot, damit Mia auch in der kommenden Saison Handball spielen kann.