Kurt Marending (Name geändert) verdient sich zu seiner Rente einen kleinen Zustupf, indem er mit seinem Mofa Werbung austrägt. Für ihn ist es wichtig, eine Aufgabe zu haben. Sie bietet ihm eine Tagesstruktur, und er pflegt so für ihn wichtige soziale Kontakte in seiner Wohngemeinde in der Nähe von Biel BE.