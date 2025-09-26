Dank Spenden ein Fahrzeug fürs Familienmanagement
Schule, Kita, Deutschkurs: Damit eine afghanische Mutter von zwei Kindern auch zum Deutschunterricht pünktlich erscheinen kann, zahlt SOS Beobachter ein E-Bike.
Das Leben eines jungen Ehepaars aus Afghanistan mit einer sechs Jahre alten Tochter und einem einjährigen Sohn ist herausfordernd. Die Familie, die in der Schweiz Asyl erhalten hat, ist bestrebt, finanziell eigenständig zu werden.
Vater Amir (Namen geändert) absolviert eine Lehre als Strassenbaupraktiker im zweiten Lehrjahr. Damit das Einkommen zur minimalen Deckung des Lebensunterhalts reicht, wird die Familie vorläufig zusätzlich mit Sozialhilfeleistungen unterstützt.
Wege kaum rechtzeitig zu schaffen
Seine Frau Aziza kümmert sich um die beiden Kinder. Auch sie will in der Schweiz arbeiten und besucht deshalb einen Deutschkurs. Aziza begleitet jeweils die Tochter zur Schule, bringt dann den kleinen Sohn in die Kita und eilt danach zum Deutschunterricht. Oft schafft sie es kaum, rechtzeitig überall vor Ort zu sein. Ein
Nachbarn haben der Familie einen günstigen Occasions-Anhänger angeboten. Ein
500 Franken für ein
E-Bike
Die Beraterin der Sozialhilfe unterstützt jedoch das Anliegen und stellt bei der Stiftung SOS Beobachter einen Antrag für ein kostengünstiges
Die Stiftung spricht eine Spende über 500 Franken. Damit erleichtert sie den Alltag der gesamten Familie und hilft Aziza, ihre täglichen Aufgaben besser zu koordinieren und sich in die neue Heimat zu integrieren.