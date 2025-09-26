Wege kaum rechtzeitig zu schaffen

Seine Frau Aziza kümmert sich um die beiden Kinder. Auch sie will in der Schweiz arbeiten und besucht deshalb einen Deutschkurs. Aziza begleitet jeweils die Tochter zur Schule, bringt dann den kleinen Sohn in die Kita und eilt danach zum Deutschunterricht. Oft schafft sie es kaum, rechtzeitig überall vor Ort zu sein. Ein E-Bike mit Kindervelo-Anhänger würde die Wegzeiten deutlich verkürzen.