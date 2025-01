Eine Operation vermeiden

Alexander Ryser hatte damals einen Unfall und verletzte sich dabei schwer an der linken Schulter. Seitdem leidet er dort an Arthrose, was ihm starke Schmerzen bereitet. Um eine Operation und eine allfällige Schulterprothese so lange wie möglich zu umgehen, ging er regelmässig zur Physiotherapie – mit Erfolg. Weil diese Therapie nun ausläuft, empfiehlt sein Physiotherapeut, ins Fitnessstudio und ins Schwimmbad zu gehen, um die Übungen fortzusetzen. Doch das kann sich Ryser finanziell nicht leisten.