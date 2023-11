Das Jahrhunderttalent

Manchmal, wenn sich Philipp Eich am Fernseher einen Match anschaut, erwischt ihn dieser fiese Gedanke: «Ich könnte dort sein, wo die sind.» Die – das sind Urs Fischer, Trainer des Jahres in der deutschen Bundesliga. Raphael Wicky, Meistertrainer von YB. Oder Hakan Yakin, der Künstler am Ball. Schweizer Fussballprominenz.



Eich kennt sie alle – aus der Zeit, als die Medien ihn als Jahrhunderttalent feierten. Das ist lange her. Heute ist Eich 45, schlank und drahtig wie einst – aber meilenweit weg vom Scheinwerferlicht.