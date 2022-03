Für sanktionierte Personen wird es immer enger, ihre Vermögenswerte in der Schweiz zu verstecken. In der vom Bundesrat Anfang März revidierten Sanktionsverordnung heisst es: «Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen», von denen anzunehmen sei, dass sie auf der Sanktionsliste stehen, müssen dies dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) «unverzüglich melden».



Sprich: Treuhänder und Anwälte, die für sanktionierte Personen oder Unternehmen Domizilgesellschaften (Briefkastenfirmen) beherbergen, machen sich strafbar, wenn sie deren Vermögenswerte dem Bund nicht angeben.



Wie viele Meldungen beim Staatssekretariat für Wirtschaft inzwischen eingegangen sind, ist nicht bekannt. Das Seco kündigte an, in den nächsten Tagen eine erste Bilanz zu veröffentlichen.