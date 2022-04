Mahnende Worte vom Bauernverband

Die Schweiz verfuhr damals ähnlich wie in früheren Krisen: Sie stellte ihre Guten Dienste zur Verfügung, übernahm ein Minimum an Sanktionen – und machte gute Geschäfte. Dabei hatte Markus Ritter, der Präsident des Bauernverbands, gemahnt: «Wir möchten nicht als Profiteure dastehen und deshalb in Europa ein schlechtes Image erhalten.» Man solle den Export von Agrargütern nicht um jeden Preis antreiben.