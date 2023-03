Er war einer von zwei Mitarbeitern, die vertrauliche Steuerunterlagen an Journalisten weitergegeben hatten, worauf der «Luxleak»-Skandal publik wurde: Der Staat Luxemburg hatte durch Vermittlung von PWC 340 internationale Konzerne in grossem Stil von der Steuer befreit. Konzerne wie Amazon, Apple, Ikea oder Pepsi konnten dank einer Vereinbarung mit dem Staat Steuern in Milliardenhöhe einsparen.