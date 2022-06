Laut Christoph Kamber von Expo Event dürfte das Lohnniveau in der ganzen Branche steigen, insbesondere bei den sehr gesuchten temporären Mitarbeitenden. «Der Pool von Freelancern ist begrenzt. Die Temporären sind daher am längeren Hebel, wenn es um die Bezahlung geht.» Für Kamber ist aber auch klar, dass es in der Eventbranche nie allein ums Geld gehen kann. «Wer in unserer Branche langfristig bestehen will, muss auch das nötige Herzblut mitbringen.»