Aufgezeichnet von Andrea Haefely:



«Es gibt Leute, die stehen offensichtlich auf das Gefühl, gelähmt zu sein. Das stellt sich meist ein, wenn man Joints mit künstlichen Cannabinoiden Synthetische Cannabinoide Präpariertes Gras wird zu einer Gefahr für Kiffer raucht. In Frankreich läuft solche Ware gut. Vielleicht reizt einige Leute der Kick, das Gefährliche daran; sie riskieren ja Herz-Kreislauf-Probleme, Atemstillstand, im schlimmsten Fall den Tod.



In der Schweiz wird solches Gras eher aus Versehen geraucht, etwa wenn es einem vom Dealer untergeschoben wird. Ich selbst habe es auch probiert und finde es nur schrecklich.



Ich bin in einer gutbürgerlichen Familie in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen. Schule und Lehre machte ich ganz normal. Ich habe immer gearbeitet und meine Steuern bezahlt.