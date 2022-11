Das zeigen verschiedene Beispiele: Die Tageskarte für die Fideriser Heuberge im Prättigau GR kostet neu 36 statt 32 Franken. In Grächen VS mit sieben Bahnen und 44 präparierten Pistenkilometern werden 63 statt 56 Franken fällig. Teurer wirds auch in Villars-Gryon VD (Tageskarte 63 statt 59 Franken für 25 Bahnen mit 84 Pistenkilometern) und in Leukerbad VS (Tageskarte 62 Franken statt 58 Franken für 13 Bahnen mit 53 Pistenkilometern). Schweizweit schlagen Tageskarten im Schnitt um fünf Prozent auf.