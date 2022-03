Zur Person

Daniel Thelesklaf, 57, war von 1998 bis 2000 sowie von 2019 bis 2020 Chef der Geldwäscherei-Meldestelle des Bundes. Seit April 2021 ist er Projektleiter des Uno-Programms «Finance Against Slavery and Trafficking» in New York. Mit diesem Programm will er erreichen, dass die Opfer von Menschenhandel Zugang zu Finanzdienstleistungen erhalten.