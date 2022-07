Der Einsatz finde im Rahmen der Projektwoche Littering der Schulen statt und bilde deren Abschluss. «Die Schülerinnen und Schüler bekommen so einen praktischen Einblick und finanzieren sich zudem ihre Klassenreise», so Frei weiter. Neben der Entschädigung von 150 Franken pro Schüler übernehme das Open Air auch die Verpflegung, den Transport sowie die Übernachtung der Schülerinnen. Zum Abschluss würden dann alle in den Säntispark zum Baden eingeladen.