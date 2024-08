Meine Lieblingsband sollte an einem Open Air spielen. Für dieses habe ich extra ein Tagesticket gekauft. Nun wurde ihr Konzert abgesagt. Die anderen Bands interessieren mich nicht. Was kann ich tun?

Auch hier sind in erster Linie die AGB des Veranstalters massgebend. Häufig behält sich dieser vor, dass sich bei Festivals das Programm jederzeit ändern kann. Weshalb man bei einem anderen Line-up auch nicht das Geld zurückverlangen kann.



Veranstalter entscheiden aber auch von Fall zu Fall. Als die Band Metallica 2022 ihren Auftritt am Open Air «Out in the Green» absagen musste, konnten enttäuschte Fans ihre Festivaltickets zurückgeben. Haken Sie also auf jeden Fall beim Veranstalter nach.