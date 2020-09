«Bei der Anstellung von Gregor Zünd als CEO hätte es einen klaren Schnitt zu seiner Vergangenheit als Professor gebraucht», kritisiert Kantonsrat Lorenz Schmid. Der CVP-Politiker sitzt in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Dass Zünd als ehemaliger Medizinprofessor Spitalchef wurde, sei schon genug heikel gewesen. Schliesslich bestehe das Risiko, dass alte Freundschaften die Unternehmenspolitik beeinflussten. «Mit der Zweitanstellung als Professor handelt sich Zünd einen Interessenkonflikt ein. Er ist als CEO der Vorgesetzte von Chefärzten und gleichzeitig als Professor Kollege dieser Ärzte an der Medizinischen Fakultät der Universität», sagt Schmid. Dass der Spitalrat dieses Anstellungsmodell abgesegnet habe, sei unverständlich. «Der Spitalrat agiert hier nicht überzeugend. Er disqualifiziert sich in einer zentralen Governance-Frage. Das ist keine gute Unternehmensführung», so Schmid.