196 Millionen Franken bezahlten 66 Pharmafirmen in der Schweiz an Ärztinnen und Ärzte, Spitäler, Ärztenetzwerke, Fachgesellschaften, Patientengruppen und andere Institutionen (Vorjahr: 182 Millionen Franken). Deklariert sind diese Zahlungen als Spesen für Ärztekongresse, Referenten- und Beratungshonorare, Sponsoring und für die klinische Forschung. Seit sich die Pharmaunternehmen 2015 branchenintern zur Offenlegung dieser Zahlungen verpflichtet haben, steigen die jährlichen Summen stetig an. 2015 waren es noch 141 Millionen gewesen.