Alle drei Professoren sind nicht mehr am Unispital tätig. Sie traten «auf eigenen Wunsch» zurück oder wurden beurlaubt. Obwohl das Unispital durchgegriffen hat, passiert an der Universität nichts. Martin Rücker operiert zwar nicht mehr am Unispital, bleibt aber ordentlicher Professor am zahnmedizinischen Zentrum der Universität. Die vierköpfige Zentrumsleitung verteidigt ihn in internen Mails. Rücker sitzt selbst im Leitungsgremium.