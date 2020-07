Nach dem Corona-Stillstand waren Ende Juni immerhin wieder rund 15 Prozent der Swiss-Flotte in der Luft, das Rettungspaket des Bundes war ausgehandelt, das Grounding der Airline vorerst abgewendet. Just in dieser Zeit versandte der Berufsverband der Piloten (Aeropers) zusammen mit der Swiss eine interne Mail an seine Mitglieder. Sie enthielt eine brisante Information: Teilzeit arbeitende Piloten können ihr Pensum auf 100 Prozent erhöhen.