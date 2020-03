Vuletic scheint ein vielseitiger, aber eher glückloser Geschäftsmann zu sein. Fünf seiner sieben Firmen sind in Auflösung oder liquidiert. Er versuchte sich gemäss Handelsregister in Personalberatung und mit der Brilliant Classics GmbH in Gold- und Silberwaren. Auch gründete er die American Original Hotdog GmbH, die er 2014 an seine Frau überschrieb, die die Firma letzten November in einen Baudienstleister umwandelte.