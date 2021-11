Es sei an der Zeit, Schluss mit diesen Absprachen zu machen, sagt David Vogt, Gründer der Heliport Balzers AG. «Das Bazl hat sich in den letzten Jahren konsequent geweigert, mit uns in einen Dialog zu treten. Dagegen hat sich das Bundesamt für die Rega engagiert, wo immer es nur ging», so sein Vorwurf.