Heizung

Wärmepumpen mit Erdsonden gehören heute zu den nachhaltigsten Lösungen für die Beheizung von Gebäuden. Sie können im Sommer auch für eine energiesparende Kühlung eingesetzt werden – Geo- oder Freecooling genannt. Dabei wird die Wärme mithilfe der Umwälzpumpe des Systems aus den Räumen über den Heizkreislauf und die Erdsonde in den kühlen Untergrund abtransportiert. Dadurch lässt sich die Raumtemperatur um zwei bis drei Grad senken. Viele Wärmepumpen sind dafür ausgelegt oder können nachgerüstet werden. Der einzige Wermutstropfen: Das System funktioniert nicht mit üblichen Radiatoren, sondern nur mit Heizungen, die in Boden, Wand oder Decke integriert sind. Gut zu wissen: Bei Luftwärmepumpen wird die Kühlfunktion ebenfalls oft angepriesen. Hier arbeitet diese mangels Erdsonde aber wie eine Klimaanlage und braucht entsprechend viel Strom.