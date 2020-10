Auch seine Schwester Anita Waldis-Arnold und er wollten auf ihren Grundstücken bauen. Sie hatten deshalb 2016 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. «Wir hätten uns nie vorstellen können, dass unsere Grundstücke an Wert verlieren könnten», sagt Urs Arnold. «Bei der Abstimmung über das Raumplanungsgesetz 2013 habe ich mir unter Zersiedelung Grundstücke irgendwo am Berg vorgestellt, nicht im Dorf.»